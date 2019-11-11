وتزايد الضغط على إيمري، السبت، إثر خسارة أرسنال أمام ليستر سيتي، صفر-2، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة.

وأدت هذه الخسارة إلى تراجع أرسنال للمركز السادس، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.

وانتقد لاكازيت موقف الجمهور من المدرب الإسباني الذي لم يحظ بالتقدير الكافي، خلال الموسم الماضي، حين قدم الفريق سلسلة نتائج مميزة، موضحا "الموسم الماضي حين خضنا 20 مباراة دون هزيمة لم يقل أحد أي شيء بخصوص المدرب".

ولا تقف مشاكل إيمري عند النتائج، لأنه يواجه صعوبة في التعامل مع لاعبيه، وهذا الأمر دفع إلى تجريد السويسري غرانيت تشاكا من شارة القائد بسبب شتمه جمهور الفريق، ردا على صافرات الاستهجان التي وجهت له لدى استبداله في مباراة المرحلة العاشرة ضد كريستال بالاس (2-2).

وصرح لاكازيت "نفتقد الثقة ونحن بأمس الحاجة (الآن) لعطلة المباريات الدولية" حيث سيتوقف الدوري الممتاز حتى 23 الشهر الحالي.