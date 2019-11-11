وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جرمان للمباراة التي فاز بها، السبت، في الدوري المحلي على بريست 2-1، بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي.

وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نافاس إلى لائحة طويلة من المصابين في فريق المدرب الألماني توماس توخل الذي يفتقد مواطنه ثيلو كيهرر وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار، والإسباني أندر هيريرا، والبلجيكي توما مونييه.

وفي ظل إصابة نافاس، حصل الإسباني سيرخيو ريكو، السبت، على فرصة تسجيل بدايته مع بطل "ليغ 1" الذي انتقل إليه هذا الموسم، على سبيل الإعارة من إشبيلية.