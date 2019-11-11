وقال كلوب عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد سجلنا هدفين رائعين. وكان علينا أن نعاني في لحظات بسبب الطريقة التي يلعب بها سيتي".

وأضاف "حتى الدقيقة 75 كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بطريقة أو بأخرى ولكن بعد ذلك تعب الفريق قليلا وكانت الكرات تتدحرج في منطقة الست ياردات الخاصة بنا".

وتابع: "لاعبو ليفربول قدموا مباراة عظيمة، لقد كانوا يطاردون الكرة باستمرار، فنجحنا في تسجيل الأهداف في اللحظات المناسبة".

وأوضح "لا أعرف الكثير من الطرق للتغلب على سيتي، لكن علينا أن نفعل ذلك بقوة. لقد فعلناها بنجاح باهر".

هدف صلاح

وعن الهدف الثاني الذي سجله صلاح قال: "لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزا حقا".

وأشاد كلوب بدور الظهيرين في هذا الهدف، إذ جاءت الكرة من أقصى الناحية اليمنى بقدم ترينت ألكسندر أرنولد إلى أندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي تقدم بها حتى لعبها عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مباشرة في الشباك.

وواصل "الظهير الأيمن مرر كرة من 60 ياردة إلى الظهير الأيسر الذي لمسها مرتين قبل أن يرسل عرضية من 40 ياردة قابلها صلاح برأسية جميلة، هدف خاص جدا".

وأردف "لقد كانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا. والهدف الثالث جيد جدا أيضا ،عرضية جميلة من غوردن هندرسون لساديو ماني الذي كان في المكان المناسب".

وأتم المدرب الألماني "في الأهداف الثلاثة كنا نعمل بنشاط، النقاط الثلاث مستحقة".

وبعد الثنائية المبكرة في الربع ساعة الأولى للمباراة، أنهى ليفربول اللقاء عمليا بهدف ثالث سجله ساديو ماني مع بداية الشوط الثاني.