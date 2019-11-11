وأحرز باولو ديبالا الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد مشاركته بدلا من رونالدو في الدقيقة 55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي.

ورغم أنه قدم أداء باهتا، نظر رونالدو إلى مدربه ماوريتسيو ساري في غضب ودخل إلى غرف الملابس مباشرة.

كما استبدل رونالدو خلال مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، عندما بدا أيضا غير سعيد بالقرار، رغم أن ساري قال إن ذلك كان لتجنب المخاطرة بإصابة اللاعب (34 عاما) بسبب شكواه من آلام في الركبة والفخذ.

ورفع يوفنتوس، الساعي لإحراز اللقب للمرة التاسعة على التوالي، رصيده إلى 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلانو، الذي تصدر الترتيب بشكل مؤقت عقب فوزه 2-1 على فيرونا السبت، فيما يحتل ميلان المركز 14 برصيد 13 نقطة.