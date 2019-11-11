وخسر مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ أمام ليفربول متصدر المسابقة في الموسم الحالي 3-1 ليتسع الفريق بينهما لـ9 نقاط، حيث يحتل الريدز الصدارة برصيد 34 نقطة، مقابل 26 نقطة للسيتيزنز صاحب المركز الرابع.

وخلال المباراة اعترض غوارديولا بشدة على بعض القرارات التحكيمية، وكانت أبرزها مطالبته بالحصول على ركلتي جزاء واحدة في الشوط الأول قبل هدف ليفربول الافتتاحي مباشرة والثانية عندما كانت النتيجة 3-1.

وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز ليفربول على مانشستر سيتي، ذهب غوارديولا لمصافحة الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز ولاعبي فريقه والفريق المنافس، كما توجه لطاقم التحكيم وظهر وهو يصافحهم بحدة.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية غوارديولا وهو يصافح الحكام ووضح عليه الغضب من النظرة التي وجهها للحكام، كما قال للحكم الرئيسي وهو يتكلم غاضبا: "شكرا لك.. شكرا لك"، ورددها عدة مرات وهو يصافح باقي الطاقم التحكيمي.

وعقب المباراة وفي تصريحات تلفزيونية، رفض المدرب الإسباني الحديث عن الأخطاء التحكيمية، وطالب من المذيع التوجه للحكم وسؤاله عما إذا كان الفريق يستحق ركلتي جزاء أم لا.