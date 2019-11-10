وحمل هدف "الريدز" الأول توقيع البرازيلي فابينيو، من تصويبه صاروخية، لم ينجح حارس مرمى مانشستر في التعامل معها.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني مستفيدا من عرضية زميله أندي روبرتسون، وحولها برأسه على يمين الحارس التشيلي كلاوديو برافو، قبل أن يضيف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث (51).

وجاء هدف الضيوف عبر برناردو سيلفا في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة.