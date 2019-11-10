وكان بلقبة قد استبعد من تشكيلة "الخضر" عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر والتي توجت الجزائر بلقبها، وذلك لأسباب "انضباطية" بعد انتشار شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهره في وضع مخل، بينما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يزاول لعبة إلكترونية ويقوم ببث مباشر.

وقدم اللاعب اعتذاره عن "الخطأ الفادح" الذي ارتكبه لأنه لم يكن يعلم أن زميله كان يقوم ببث مباشر، كما قال عقب قرار إبعاده.

كذلك عاد إلى تشكيلة المنتخب مهاجم أولمبياكوس اليوناني هلال العربي سوداني الغائب منذ عدة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وضمت تشكيلة "الخضر" أيضا ثلاثة لاعبين جدد هم ماكسيم سبانو رحو (فالنسيان الفرنسي) ورضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) وآدم زرقان (نادي بارادو)، بينما لم يتم استدعاء لاعبي وسط الريان القطري ياسين براهيمي ونيس الفرنسي هشام بوداوي، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتلعب الجزائر مع ضيفتها زامبيا الخميس المقبل بالبليدة (غرب العاصمة الجزائر)، على أن تحل ضيفة على بوتسوانا الإثنين المقبل في غابورون.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الجزائري:

- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي).

- الدفاع: جمال بلعمري (الشباب السعودي)، عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، ماكسيم سبانو رَحو (فالنسيان الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، مهدي تاهرات (أبها السعودي)، رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، أيوب عبداللاوي (سيون السويسري).

- الوسط: عدلان قديورة (الغرافة القطري)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، مهدي عبيد (نانت الفرنسي)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- الهجوم: آدم زرقان (نادي بارادو)، بغداد بونجاح (السد القطري)، إسلام سليماني (موناكو الفرنسي)، آندي ديلور (مونبولييه الفرنسي)، هلال العربي سوداني (أولمبياكوس اليوناني)، يوسف بلايلي (الاهلي السعودي).