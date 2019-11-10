وبخسارة أرسنال في الجولة 12 أمام ليستر سيتي 2-صفر، يواصل الفريق حالة الضياع التي أوصلته للمركز السادس في ترتيب البريميرليغ رفقة أوناي إيمري، الذي بات قريبا من الرحيل.

ويتواجد آرسنال حاليا في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واهتزت شباك المدفعجية 17 مرة.

وأفادت صحيفة "آس" نقلا عن تقارير بريطانية بأن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ التواصل مع العديد من المدربين لخلافة أوناي إيمري، في تدريب الفريق.

وأوردت التقارير أن سانليهي على اتصال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، خلال الفترة الماضية، من أجل التواصل لاتفاق معه لتولي تدريب "المدفعجية".