وسجل ميسي (32 عاما) 3 أهداف "هاتريك" بعد تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء والهدفين الثاني والثالث من ركلتين حرتين، ليعيد برشلونة إلى صدارة الليغا برصيد 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد.

وعادل ميسي إنجاز منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، كأكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في تاريخ الليغا، وبات هذا الهاتريك هو الـ52 في مسيرة ميسي، بواقع 46 ثلاثية مع برشلونة و6 مع منتخب التانغو.

كما أن ميسي وصل للهدف رقم 52 في الركلات الحرة المباشرة، حيث سجل 46 مع برشلونة و‏6 مع الأرجنتين، حيث يتفوق على الفرق من حيث الركلات الحرة في آخر 8 مواسم بالدوريات الخمس الكبرى.

إذ أحرز 29 ركلة ناجحة منذ موسم (2012-2013)، متفوقا على يوفنتوس الإيطالي (27 ركلة ناجحة) وريال مدريد الإسباني (23) وروما الإيطالي (21) وليون الفرنسي (21) وباريس سان جرمان الفرنسي (20).

ويتبقى لميسي 31 هدفا آخر بعد تسجيله 612 هدفا لبرشلونة للوصول إلى لقب أكثر من سجل مع نادي واحد في التاريخ، والمسجل باسم الجوهرة السوداء بيليه برصيد 643 هدفا مع فريق سانتوس البرازيلي.