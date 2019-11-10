وسجل لبرشلونة إضافة لميسي، سيرخيو بوسكيتس هدفا، فيما سجل لوكاس أولازا هدف سيلتا فيغو الوحيد، فيما رفع عملاق كتالونيا رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد ومتفوقا عليه بفارق الأهداف بعد أن فقد الصدارة لمدة ساعتين.

وسجل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 23 إثر ضربة جزاء احتسبت لبرشلونة، وهي رقم 500 في تاريخ البرسا بالدوري الإسباني، ليصل "البرغوث" إلى هدفه رقم 54 من ركلات جزاء في مسيرته بالليغا، لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة 42.

وأحرز سيرخيو بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85 ليحقق برشلونة فوزه الأول في 3 مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.