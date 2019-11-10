ورفع الريال رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الثاني وثلاث عن غريمه برشلونة، علما بأنهما يملكان مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة في 18 ديسمبر المقبل.

وهذه رابع مباراة تواليا يحافظ فيها ريال مدريد على نظافة شباكه في مختلف المسابقات.

وكان ريال مدريد قد أهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة نهاية الأسبوع الماضي عقب خسارة برشلونة أمام مضيفه ليفانتي 1-3 وسقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام إشبيلية (1-1)، عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس.

وتصالح النادي الملكي مع جماهيره الأربعاء بفوز كاسح على غلطة سراي التركي 6-صفر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أنعش به آماله في بلوغ ثمن النهائي.

وسجل الأهداف كريم بنزيمة (هدفين) في الدقائق 17 و29، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وفيدي فالفيردي في الدقيقة 61.

وتخطى بنزيمة، صاحب 157 هدفا مع ريال في الدوري، الأسطورة المجرية فيرينس بوشكاش.