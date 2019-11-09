وسجل الهدف الوحيد للفريق السعودي، النجم البيروفي أندري كاريلو، في الدقيقة 60، وسط حضور جماهيري كبير توافد إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر.

وكان الهلال يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب بارتياح كبير.

هذا وستكون مباراة العودة بين الطرفين حاسمة، حيث ستجرى في ملعب سايتاما، بالرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويبحث "الزعيم" عن التتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعد عامي1991 و2000، علما أنه أكثر فريق خسر نهائي البطولة برصيد 4 إخفاقات، آخرها عام 2017 أمام أوراوا.

ويسعى الهلال لاستخلاص الدرس أمام ضيفه الياباني، بعد أن خسر اللقب أمامه قبل عامين بعد تعادل في الرياض 1-1 وخسارة بهدف نظيف في اليابان.

يذكر أن تأهل الهلال إلى النهائي جاء بعد مواجهة قوية في نصف النهائي مع السد القطري، حيث فاز الفريق السعودي 4-1 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ثم خسر إيابا 2-4 في الرياض.