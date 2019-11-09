وقال جوسيب بارتوميو في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن النادي بدأ بالفعل الاستعداد لحقبة ما بعد ميسي.

وأضاف بارتوميو في ملعب "كامب نو": "في الموسمين أو الثلاثة المقبلة سوف يواصل قائدنا ليكون هو نفسه ليونيل ميسي. لكن في الواقع هناك لاعبين شباب آخرين قادمون. لاعبون قادمون من الخارج، ولاعبون قادمون أيضا من أكاديمية لا ماسيا التابعة لنا. ونحن سعداء للغاية بأننا نستعد لمرحلة ما بعد ميسي".

ويعد ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 609 هدفا في 697 مباراة، وقاد الفريق لـ34 بطولة، ولا يزال هو قائد الفريق بلا منازع، وأفضل هداف وممرر للكرة.

ولا يشارك مكانة ميسي في قلوب جماهير برشلونة سوى يوهان كرويف، اللاعب والمدرب السابق الذي يعود إليه الفضل في تأسيس الأسلوب الهجومي الذي استغله ميسي ليصل إلى حد الامتياز.

ميسي إلى الأبد

وبينما يثق بارتوميو في المستقبل، فإنه لديه ولدى الجماهير قلق حيال كيفية تعامل النادي الكتالوني عندما يبدأ مستوى ميسي البالغ من العمر 32 عاما في التراجع مع تقدمه في العمر.

وذكر بارتوميو أن الهدف الأول لخطة النادي الانتقالية هو ضمان اعتزال ميسي وهو يرتدي قميص برشلونة، وكذلك البقاء مرتبطا به بعد انتهاء أيامه كلاعب.

وأضاف: "عقد ميسي ينتهي عام 2021. لكن بالتأكيد ستكون رغبة كافة الأطراف المعنية هي تمديد العقد إلى أجل غير مسمى، إذا كان ميسي يشعر بالقوة والطموح".

وقال: "دائما ما أشبهه ببيليه. بيليه لعب لناد واحد في البرازيل. وليس لدي شك في أنه بعد إنهاء ميسي لمسيرته كلاعب كرة فسيبقى مرتبطا بهذا النادي لبقية حياته".

ومع تخطي المهاجم لويس سواريز والمدافع جيرارد بيكيه ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس سن الثلاثين عاما، يواجه برشلونة مهمة استبدال جيل من الفائزين.

بناء الجسور

لكن ليس بإمكان بارتوميو الترشح ليعاد انتخابه في انتخابات عام 2021 عندما تنتهي ولايته وفقا للوائح النادي، ومن أجل وضع الأساس للمستقبل، فقد جلب لاعبين لإكمال عقد المواهب المحلية الموجودة بالفعل.

وقال بارتوميو إنه في الوقت الذي يضع فيه آمالا كبيرة على أنطوان غريزمان وخريج الأكاديمية أنسو فاتي، فإنه يثق في أن لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ "في سبيله لإرساء قواعد حقبته الخاصة في برشلونة، ومواصلة التأكيد على قوة لاعبي وسط الفريق الذي يمتازون بدقة التمرير".

ويعمل بارتوميو، البالغ من العمر 56 عاما، مديرا تنفيذيا في شركة تصنع جسور الطائرات للمطارات، وقد أصبح رئيسا للنادي عام 2014 عندما استقال ساندرو روسيل، وأعيد انتخابه بعد ذلك بعام.

وفي ظل رئاسته للنادي، فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا و4 ألقاب للدوري الإسباني، ومثلها لكأس ملك إسبانيا.

ويخطط بارتوميو ليشمل إرثه أيضا إعادة بناء ملعب "كامب نو"، الذي يعد بالفعل أكبر ملعب في أوروبا بسعة تبلغ 99 ألف متفرج.