ويسعى الهلال لاستخلاص الدرس أمام ضيفه الياباني، بعد أن خسر اللقب أمامه قبل عامين بعد تعادل في الرياض 1-1 وخسارة بهدف نظيف في اليابان.

وسيتعين على صاحب الملعب استغلال عنصري الأرض والجمهور في لقاء الذهاب المرتقب، فيما يتسلح مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو بالقوى الضاربة كاملة في مواجهة سرعة "الكمبيوتر" الياباني.

ويسعى الهلال إلى تفادي سيناريو نصف النهائي، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة رغم فوزه ذهابا خارج الديار على السد القطري بنتيجة 4-1، إلا أنه خسر إيابا 2-4 على أرضه وكان مهددا بوداع درامي.

وقال لوشيسكو في مؤتمر صحفي، الجمعة: "جميع الاعتبارات وضعناها في الحسبان قبل اللقاء. سيكون أمامنا شوط ثانٍ في اليابان، وندخل لقاء الغد متسلحين بالثقة".

وأضاف: "فريقنا في كامل الجاهزية والحماس للمباراة، وهذا ثالث نهائي للهلال خلال السنوات الأخيرة ونسعى لتحقيق اللقب".

وواصل: "نحن متصدرون في الدوري، ونتائجنا مؤخرا ليس لها علاقة بالمباراة. استعددنا جيدا للنهائي ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

ويبحث "الزعيم" عن التتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعد عامي1991 و2000، علما أنه أكثر فريق خسر نهائي البطولة برصيد 4 إخفاقات، آخرها عام 2017 أمام أوراوا.

وفي المقابل، يخوض الفريق الياباني اللقاء منتشيا بمسيرته المظفرة في البطولة، حيث نجح في تجاوز أبطال سابقين آخرهم قوانغتشو إيفرغراند الصيني في نصف النهائي، حيث اكتسحه بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

ورغم الغيابات المهمة، كشف المدير الفني للضيوف تسويوشي أوتسوكي، عن نواياه الهجومية أمام الهلال، مشددا على أنه "سيدخل اللقاء من أجل تسجيل أكثر عدد ممكن من الأهداف".

وقال أوتسوكي في المؤتمر الصحفي: "غياب هداف فريقي لا يعني أننا سندافع أمام الهلال على أرضه. سنحاول الخروج بأكبر قدر ممكن من الأهداف"، في إشارة إلى غياب يوكي موتو.

كما أكد المدرب أن غياب حارس فريقه الأساسي شوساكو نيشيكاوا عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف، لا يعني أن فريقه سيعاني أمام الفريق السعودي.