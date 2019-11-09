وحقق ليكرز فوزه السابع على التوالي في أطول سلسلة انتصارات حاليا في القسم الغربي، ولم يتعرض لأي خسارة بملعبه منذ بداية الموسم.

وسجل جيمس، الذي قاد ميامي هيت للقبين في دوري المحترفين سابقا، 3 أرقام مزدوجة في المباريات الثلاث الماضية ليصبح أول لاعب في ليكرز يحقق هذا الانجاز منذ ماجيك جونسون في 1987، لكنه اكتفى بتقديم ست تمريرات حاسمة والاستحواذ على أربع كرات مرتدة في هذا اللقاء.

وأصبح داميان ليلارد أول لاعب يسجل 60 نقطة في الدوري هذا الموسم، لكن هذا لم يكن كافيا بعد خسارة بورتلاند تريل بليزرز 119-115 من بروكلين نيتس.

وكلل أندرو ويجينز 40 نقطة برمية ثلاثية قبل 23.5 ثانية على نهاية الوقت الإضافي خلال فوز مينيسوتا تيمبر وولفز 125-119 على غولدن ستيت وريورز.

وحول دنفر ناغتس تأخره بفارق 21 نقطة إلى فوز مثير على فيلادلفيا 100-97 ليحقق فوزه الثالث على التوالي، بفضل تألق نيكولا يوكيتش الذي سجل 26 نقطة منها 16 في الربع الرابع.

وسجل لوكا دونتشيتش 3 أرقام مزدوجة لكن فريقه دالاس مافريك خسر من نيويورك نيكس 106-102 لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية.

وسجل باسكال سياكام 44 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 122-104 على نيو أورليانز بليكانز.