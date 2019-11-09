والجمعة، وفي تصريحات حاسمة، نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أعلن كلوب أن ليفربول ليس لديه "أي فرصة على الإطلاق" للتعاقد مع النجم الحائز على لقب المونديال.

ويؤكد كلوب أنه لا توجد أسباب فنية لعدم رغبة مبابي، وهو لاعب كان المدير الفني الألماني مهتما به عندما غادر موناكو عام 2017.

وقتها التقى كلوب أفرادا من أسرة اللاعب الدولي الفرنسي في محاولة لإقناعه بالتعاقد مع ليفربول، لكنه فضل البقاء في بلده الأصلي وانضم إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة، قبل إتمام عملية الشراء مقابل ما يقرب من 160 مليون جنيه إسترليني (نحو 200 مليون دولار).

وأطلق اهتمام ليفربول، بالإضافة إلى أنباء عقد صفقة رعاية وشيكة مع شركة "نايكي" التي ترعى أيضا مهاجم باريس سان جرمان، فضلا عن قلة تعاقدات ليفربول في فصل الصيف، شائعات قوية عن عرض فلكي من "الريدز" العام المقبل لضم النجم الشاب.

لكن كلوب، الذي نادرا ما يناقش عمليات الانتقال المحتملة، يصر على أن ليفربول لا يمكنه تحمل تكلفة مبابي البالغ من العمر 20 عاما.

وقد كشف بوضوح: "شراء لاعب من عينة مبابي أمر صعب. لا أرى ناديا في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من سان جرمان (..)، تلك هي الحال والأمر بهذه السهولة".

وحسم الأمر قائلا: "من وجهة نظر رياضية، لا يوجد الكثير من الأسباب لعدم ضمه (..)، لكن الأمر يتعلق بالمال بالطبع. لا فرصة. بالتأكيد لا فرصة. آسف لقتل هذه القصة".