وافتتح ميكل ميرينو التسجيل للفريق الباسكي (63)، قبل أن يعادل المغربي يوسف النصيري في نهاية اللقاء برأسية (78).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن كل من برشلونة حامل اللقب وريال مدريد، اللذين لعبا مباراة أقل.

وضمن المرحلة عينها، يستقبل برشلونة، السبت، سلتا فيغو ويحل ريال مدريد على إيبار، علما بأن مباراتهما المنتظرة تأجلت حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف في كتالونيا احتجاجا على سجن 9 قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.