وقال كولار في تصريحات صحفية إن نجوم برشلونة، مثل ليونيل ميسي وغيره، لم يصافحوا لاعبي الفريق التشيكي بعد نهاية المباراة، كما جرت العادة.

وأضاف: "كنا متحمسين من أجل الحديث وتبادل القمصان معهم (لاعبي برشلونة)، لكن تصرفهم لم يكن جيدا".

لكن لقطات الفيديو دحضت كلام كولار، إذ أظهرت أن ميسي وجيرارد بيكيه وغيرهما من لاعبي الفريق الكتالوني وهوم يصافحون نظراءهم في سلافيا براغ، حسبما أوردت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وهذا التعادل هو الحلقة الأحدث في مسلسل الأداء الباهت للفريق الإسباني في شتى البطولات المحلية والقارية، خلال الموسم الجاري.