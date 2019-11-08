فقد كشف مسؤول كبير في الدوري الأميركي لكرة القدم، أن إبراهيموفيتش يقترب من العودة إلى ميلان الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2011.

وقال مفوض البطولة دون غريبر في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية، إن "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام. إنه في الثامنة والثلاثين وها هو يتعاقد مع ميلان، واحد من أكبر أندية العالم".

وخاض لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي الحالي، موسمين مع ميلان، قبل أن يرحل عنه في صيف عام 2012 متجها صوب باريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة، سجل اللاعب الرحالة 52 هدفا في 56 لقاء مع لوس أنجلوس غالاكسي، المحطة غير الأوروبية الأولى في مشوار "إبرا" الحافل بالإنجازات.

وتابع غريبر: "لقد كسر تقريبا كل الأرقام القياسية في عامين هنا. أتمنى أن يبقى لكن الأمر بيد لوس أنجلوس غالاسي. أنا سعيد بوجوده هنا وأحب قضاء الوقت معه".

ويسعى ميلان لضم لاعبين شبان بهدف الاستفاقة من سباته الطويل، ويتعرض مديره الفني ستيفانو بيولي إلى ضغط شديد بعد أن حصد 13 نقطة فقط في 11 مباراة بالدوري الإيطالي.