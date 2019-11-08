ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة كانوا في راحة سلبية دون خوض أي نشاط بدني لمدة 26 يوما، مقابل 17 يوما فقط لريال مدريد، وذلك باستثناء الفترات التي قضوها بعيدا عن منتخبات بلادهم.

ودافع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سياسته قائلا إن لاعبيه يحتاجون أيام راحة إضافية، وأضاف في تصريحات نشرتها الصحيفة واسعة الانتشار: "هل تظن أنها أيام كثيرة؟ تبدو قليلة بالنسبة لي".

وتابع فالفيردي: "نحن مستمرون في نمط راحتنا المعتاد ولن أغيره. ما سأحاول فعله أن أعطيهم المزيد من العطلات".

وفي المقابل، تغيرت سياسة أيام الراحة بالنسبة للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، في أعقاب الهزيمة القاسية صفر-3 أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع.

فقد منح المدرب الفرنسي لاعبيه 12 يوما من الراحة، في الفترة ما بين 27 يوليو و19 سبتبمر، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن تمتعوا بـ5 أيام فقط دون تدريبات، فيما يعتبر أمرا شاقا على كثير من نجوم الفريق.

ويتحصل لاعبو بطل الدوري الإسباني عادة على راحة لمدة يوم أسبوعيا، في حين أن نظراءهم في فريق العاصمة قضوا 5 أسابيع خلال هذا الموسم دون الحصول على أي أيام راحة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب "الليغا" حتى الآن برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ملاحقيه ريال مدريد وريال سوسيداد، علما أن الأخير لعب مباراة إضافية.