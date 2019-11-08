ويدين بازل أيضا بالفضل في تأهله لهدف الفوز الذي سجله فابيان فري. وفاز سيلتيك 2-1 على مستضيفه لاتسيو بهدف من آخر تسديدة في المباراة بعد أن وضع الفرنسي نتشام الكرة بطريقة جميلة في الشباك من فوق الحارس المتقدم توماس ستراكوشا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفريق الاسكتلندي أول انتصار له على الاطلاق في الأراضي الإيطالية. ‭ ‬

وإضافة إلى ثلاثية الحدادي مع اشبيلية سجل زميله مؤنس دبور ثنائية في الانتصار 5-2 خارج الديار على دوديلانج من لوكسمبورغ ليحافظ الفريق الإسباني على سجله المثالي في المجموعة الأولى.

وتقدم إشبيلية 4-صفر في الشوط الأول.

وبلغ بازل السويسري أيضا مرحلة خروج المغلوب بعد أن سجل فري هدف الفوز بعد مرور ساعة لينتصر على ضيفه خيتافي 2-1 ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه.

وأهدر أيندهوفن فرصة لتعويض الأداء المحلي المخيب والتأهل إلى دور 32 بعد أن فرط في تقدمه المبكر أمام مستضيفه لينز ويخسر 4-1.

وتقدم الفريق الهولندي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عبر دانييل شواب لكن منافسه النمساوي تألق بعد الاستراحة وسجل لاعبه البرازيلي كلاوس هدفين في آخر المباراة. ويتصدر سبورتنج المجموعة الرابعة بعد انتصاره 2-صفر على مستضيفه روزنبورج النرويجي الذي بدا بلا حول أو قوة ليرفع رصيده لتسع نقاط متفوقا بنقطتين على لينز وايندهوفن.

وتعادل ستاندار لييج واينتراخت فرانكفورت 1-1 في المجموعة السادسة ليستفيد أرسنال المتصدر من الموقف بعد أن تعادل مع فيتوريا جيمارايش الأربعاء في البرتغال بنفس النتيجة.

ويمكن لأرسنال حسم التأهل إلى دور خروج المغلوب عندما يستضيف الفريق الألماني في 28 نوفمبر.



وسحق الكمار، الذي فاز الشهر الماضي بسداسية دون رد على استانة، الفريق القادم من قازاخستان مجددا بخماسية في عقر داره.



