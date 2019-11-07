وكان الأسطورة المدريدية ألفريدو دي ستيفانو، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدافي المرينغي برصيد 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتجاوزه بنزيمة إلى (50 هدفا) بتسجيله في مرمى غلطة سراي التركي في رابع جولات دوري الأبطال.

وقال بنزيمة معلقا على تجاوزه رقم دي ستيفانو في أوروبا: "لا أعتبر نفسي أسطورة، وعندما وقعت لهذا النادي كان بمثابة حلم لي، والآن أشعر بسعادة لما وصلت إليه، وسأستمر على هذا الأداء لطالما أستطيع مساعدة فريقي للوصول لأعلى مستويات".

وفيما يتعلق بتسجيل زميله رودريجو جويس ثلاثة أهداف، قال النجم الفرنسي : "أمر رائع للغاية، لأنه ليس لديه أي خوف في ظل سنه البالغ 18 عاما، ويروق لي الأمر عندما أشاهد لاعبا شابا يلعب هكذا".

وحول تشكيله ثنائيا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، علق بنزيمة قائلا:"جيد جدا وستتحسن رويدا رويدا، وهازارد لاعب كبير وسنثبت قدارتنا سويا مع مرور المباريات"، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.