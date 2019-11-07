وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله (11) والبرازيلي جوليانو دي باولا (28) الهدفين، ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

ورغم البداية الحذرة، إلا أن النصر نجح في افتتاح التسجيل عندما لعب سلطان الغنام كرة عرضية ارتقى لها حمد الله وتابعها برأسه على يمين مصطفى ملائكة (11).

وكاد النصر أن يضاعف النتيجة بعد دقيقة واحدة عبر حمد الله من انفراد، لكنه سدد بجوار القائم (12)، ثم مرر المغربي نور الدين أمرابط كرة عرضية تابعها سلطان الغنام برأسه ارتطمت بالقائم وتهيأت أمام جوليانو، الذي تابعها بقوة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني (28).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني وأنقذ الحارس مصطفى ملائكة مرمى فريقه من هدف ثالث بتصديه لانفراد حمد الله (61)، وسدد الأخير كرة قوية لكنها علت العارضة (73)، وناب القائم الأيسر عن حارس الفيصلي برده كرة النيجيري أحمد موسى (90).

وصعد التعاون إلى المركز السادس بفوزه الكبير على الرائد 3- صفر سجلها مد الله العليان (2) وعبد المجيد السواط (18) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (90 من ركلة جزاء) في الديربي المؤجل من المرحلة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.