ومنح اللاعب البرازيلي (18 عاما) التقدم لبطل أوروبا 13 مرة في الدقيقة الرابعة، بعدما مر من اثنين من المدافعين وسدد كرة منخفضة محرزا هدفه الأول في البطولة البارزة.

وأضاف رودريغو هدفه الثاني في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو ليكمل أسرع ثنائية في تاريخ دوري الأبطال.

ولم يتراجع ريال مدريد وعزز تقدمه في الدقيقة 13 من ركلة جزاء عبر القائد سيرخيو راموس.

وجعل كريم بنزيمة النتيجة 4-صفر في نهاية الشوط الأول بعد مجهود رائع من رودريغو.

وسجل بنزيمة هدفه الثاني من مدى قريب في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 50 هدفا في البطولة مع ريال مدريد متفوقا على ألفريدو ديستيفانو في المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ في كأس أوروبا.

لكنها كانت ليلة رودريغو الذي أكمل مشاركة أولى حالمة في التشكيلة الأساسية في سانتياغو برنابيو في البطولة القارية بتسجيل هدفه الثالث عندما انطلق في اتجاه المرمى وتبادل تمرير الكرة مع بنزيمة ليضعها في الشباك.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ7 نقاط من 4 مباريات، ويستضيف الفريق الإسباني في الجولة المقبلة منافسه باريس سان جرمان المتصدر برصيد 12 نقطة، فيما يأتي كلوب بروغ ثالثا بنقطتين ويتذيل غلطة سراي المجموعة بنقطة واحدة.