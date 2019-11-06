والثلاثاء، عبر "الريدز" بصعوبة عقبة جنك البلجيكي، في الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في مباراة ظلت معلقة حتى النهاية، وحسمها أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وأصبح ليفربول على بُعد خطوة واحدة من التأهل للأدوار الإقصائية، بعدما تصدر المجموعة الخامسة بـ9 نقاط.

وتقدم ليفربول، الذي بدأ المباراة من دون روبرتو فيرمينو وساديو ماني، بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جورجينيو فينالدم من مدى قريب، بعد تمريرة من جيمس ميلنر.

وأهدر لاعبو يورغن كلوب عدة فرص لتعزيز التقدم، لكنهم عوقبوا على ذلك قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما قابل علي مبوانا سماتا تمريرة برايان هينين من ركلة ركنية، ووضع الكرة بضربة رأس رائعة في المرمى.

وأعاد أليكس أوكسليد تشامبرلين التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح على حافة المنطقة وسدد كرة قوية في المرمى.

لكن الفوز وصدارة المجموعة والاقتراب من مرحلة خروج المغلوب لم تمنع عشاق الريدز، ومدربهم، من التعليق على مشكلة واضحة تهدد ليفربول هذا الموسم.

فهدف سماتا يعني أن شباك ليفربول تلقت أهدافا للمباراة الثامنة على التوالي في كل المسابقات، وهو رقم لا يبدو إيجابيا لفريق يبحث عن حصد عدد من الألقاب هذا الموسم، أبرزها لقب "بريميرليغ" الغائب منذ عام 1990.

كلوب اعترف بالمشكلة الخطيرة، إذ لم يخرج ليفربول بشباك نظيفة منذ الفوز على شيفيلد يونايتد في نهاية سبتمبر الماضي، لكنه راح يوضح التفاصيل بهدوء.

واعتبر المدير الفني الألماني في تصريحات لموقع BT-Sport أن "الأمر لا يدعو إلى القلق.. وإن كان ما يحدث ليس بالطبع ما نريده".

وتابع: "جميع الأهداف التي مني بها مرمانا جاءت من مواقف مختلفة تماما، ليس الأمر متعلقا بطريقة الدفاع، وإنما يتعلق بالإبقاء على التركيز والتواجد في المناطق الصحيحة بنسبة 100 بالمئة دائما.. ولم نكن كذلك".

ولفت إلى أن عجز الفريق عن تعزيز التقدم بالهدف الأول، قد زاد من خطورة الوضع، إذ بات ليفربول متعادلا، وهنا تذكر الجميع مجددا شباك الفريق المستباحة هذا الموسم.

ثم أكد كلوب على الخطوة المقبلة لتجاوز تلك المشكلة قائلا: "نحن نعرف ذلك، وهذا ما يتعين علينا العمل عليه، وما سنفعله"، من دون تقديم المزيد من التفصيلات.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مواجهة قمة مشتعلة الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر "الريدز" الترتيب بفارق 6 نقاط عن "السيتزينز" بعد 11 جولة، فيما يرى كثير من المراقبين أن سباق اللقب سيقتصر على الفريقين هذا الموسم.