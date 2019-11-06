هالاند، الذي بدأت أكبر أندية أوروبا تراقبه عن كثب، واصل التسجيل في المباريات الثلاث التالية، وآخرها هدفه في مرمى نابولي الإيطالي من ضربة جزاء، ليصبح رصيده 7 أهداف في أول 4 مباريات بدوري المجموعات، وهو رقم لم يسجله أحد قبله، وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية.

حساب "أوبتا" على تويتر أوضح أن هالاند بات رابع لاعب في تاريخ البطولة ينجح في تسجيل هدف على الأقل في أول 4 مباريات له في المسابقة، بعد كل من زي كارلوس مع بورتو البرتغالي عام 1992، وديل بييرو مع يوفنتوس 1995، ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد عام 2013.

شبكة "سكواكا" أكدت أيضا أن هالاند بات أول مراهق يحرز أهدافا، في أول 4 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن سالزبورغ حدد سعر هالاند، الذي سجل هذا الموسم 23 هدفا في كل البطولات، بـ100 مليون يورو، مشيرة إلى وجود رغبة قوية لدى يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بشراء اللاعب.