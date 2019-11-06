وأعلن ليفربول، الثلاثاء، أن دور الثمانية لكأس رابطة الأندية أمام أستون فيلا سيمضي قدما في تاريخه الأصلي وهو 17 ديسمبر، قبل يوم واحد فقط من أول مباراة لبطولة دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية بقطر.

وتم اتخاذ القرار من أجل تجنب الاضطرار إلى لعب مباراة كأس رابطة الأندية في وقت لاحق خلال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز المزدحم حول عيد الميلاد ورأس السنة.

وقال ليفربول في بيان "على الرغم من أن هذا ليس سيناريو مثاليا، إلا أنه نتيجة تم التوصل إليها مع تحقيق المصالح الفضلى للمنافسة، وللأندية الأخرى ولأنفسنا كعامل محفز وحيد".

واستخدم ليفربول تشكيلة من البدلاء في مباريات كأس رابطة الأندية السابقة، وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن النادي التزم بـ"إرسال فريق يتسق إلى حد كبير مع أولئك الذين شاركوا في الجولات السابقة من منافسات هذا الموسم".