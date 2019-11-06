وبات ليفربول يتصدر المجموعة الخامسة بـ9 نقاط بعدما أشرك العديد من البدلاء في ظل الارتباط بمواجهة قمة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وتقدم ليفربول، الذي بدأ المباراة دون روبرتو فيرمينو وساديو ماني، بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جورجينيو فينالدم من مدى قريب بعد تمريرة من جيمس ميلنر.

وأهدر فريق يورغن كلوب عدة فرص لتعزيز التقدم، لكنه عوقب على ذلك قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما قابل علي مبوانا سماتا تمريرة برايان هينين من ركلة ركنية ووضع الكرة بضربة رأس رائعة في المرمى.

وأعاد أليكس أوكسليد تشامبرلين التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، حيث تلقى تمريرة رائعة من محمد صلاح على حافة المنطقة وسدد كرة قوية في المرمى.

وسيطر ليفربول على المباراة بعد ذلك، لكنه احتاج إلى إنقاذ رائع من الحارس أليسون بيكر بعد تسديدة هينين قبل 9 دقائق من النهاية.