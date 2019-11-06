وقاد لاوتارو مارتينيز وماتياس فيسينو فريقهما إنتر للتقدم 2-صفر بنهاية الشوط الأول، قبل أن يرد دورتموند عبر ثنائية حكيمي قبل وبعد هدف يوليان براندت.

وتركت النتيجة دورتموند في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7نقاط من 4 مباريات متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر ومتقدما بثلاث نقاط على إنتر صاحب المركز الثالث.

ويملك سلافيا براغ متذيل الترتيب، والذي تعادل سلبيا أمام برشلونة في مباراة أقيمت مبكرا، نقطتين فقط.

وسيطر إنتر على المباراة تماما في الشوط الأول، لكن الضغط القوي من دورتموند أتى بثماره مع بداية الشوط الثاني بعد أن سجل حكيمي هدفا ثم هز الشباك بهدف الفوز عقب تعادل براندت بإنهاء رائع للكرة من زاوية ضيقة.