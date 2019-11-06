وكان أياكس في طريقه إلى قطع شوط كبير من أجل التأهل إلى دور الـ16، والثأر لخسارته ذهابا من تشلسي، لكن نهاية المباراة جاءت دراماتيكية مثيرة وانتهت باقتسام النقطتين.

ورفع أياكس، الذي حقق إنجازا كبيرا الموسم الماضي ببلوغه نصف النهائي رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشلسي الثاني وفالنسيا الإسباني الفائز في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليل الفرنسي 4-1.

وصدم تشلسي باكرا من قبل ضيفه الهولندي المتوج 4 مرات بلقب المسابقة، إذ بكر أياكس بافتتاح التسجيل عبر كوينسي بروميس الذي ارتدت كرته من هداف تشلسي تامي إبراهام عن طريق الخطأ (2).

وانتعش جمهور ملعب "ستامفورد بريدج" بعد معادلة من ركلة جزاء ترجمها الإيطالي جورجينيو في شباك الكاميروني أندريه أونانا، وذلك بعد خطأ من جويل فيلتمان على الأميركي كريستيان بوليسيتش (4).

لكن أياكس استعاد تقدمه بتمريرة بعيدة متقنة من المغربي حكيم زياش إلى بروميس الذي هز الشباك (20).

وفي لقطة أسكتت جماهير الملعب اللندني، ارتدت ضربة حرة من زاوية ضيقة بعيدة لزياش من وجه الحارس كيبا أريسابالاغا إلى الشباك هدفا هولنديا ثالثا (35).

وحاول لاعبو المدرب فرانك لامبارد إنقاذ مباراتهم في الشوط الثاني، لكنهم تعرضوا لصفعة رابعة عبر لاعب الوسط دوني فان دي بيك بعد تمريرة أيضا من المتألق زياش (55).

لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف، إذ قلص القائد الإسباني لتشلسي، سيزار إسبيلبيكويتا، الفارق في الدقيقة 63 متابعا تسديدة إبراهام.

ومن هجمة تالية، طرد مدافعا أياكس دالي بليند وجويل فيلتمان بعد خطأ ولمسة يد وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في الأولى جورجينيو (71).

ودفع مدرب أياكس، إريك تن هاغ، بالمكسيكي إدسون ألفاريز وبير شورز (19 عاما) بدلا من زياش والبرازيلي دافيد نيريس لتغطية دفاعه المكشوف إثر حالتي الطرد.

لكن أياكس تابع انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير الشاب، ريس جيمس، بعد ركنية ورأسية من المدافع الفرنسي، كورت زوما، ارتدت من العارضة (74)، لتنتهي المباراة 4-4.