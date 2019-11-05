وبعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، رجحت تقارير صحفية بريطانية غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه المهمة أمام جينك البلجيكي، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية الأشهر.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن نجم أرسنال السابق، المعلق الحالي في سكاي سبورتس، تشارلي نيكولاس، وصفه أداء "مو" أمام أستون فيلا، في الجولة الـ11 من البريميرليغ، بالمتوسط أو العادي.

وفاز "الريدز" بالمباراة بشبه معجزة في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع بفضل هدف السنغالي ساديو ماني، في وقت كان المدرب يورغن كلوب قد أخرج صلاح من الملعب قبل دقائق عدة.

ويعتقد نيكولاس، وفقا للميرور، أن على كلوب عدم الاستعانة بصلاح أساسيا أمام جينك، بعد مستواه "العادي" في المباريات السابقة.

كما كشف نجم أرسنال عن هواجسه كذلك بشأن مستوى البرازيلي روبرتو فيرمينو هذا الموسم.

وقال نيكولاس: "شاهدت مباراة ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع. كانت مواجهة تكسير عظام ونهايتها درامية".

وأضاف: "ليفربول ليس في أفضل حالاته، وأمامه عدد كبير من المباريات القادمة، كان (أداء) صلاح متوسطا في نهاية الأسبوع ، كما كان روبرتو فيرمينو ، لذلك قد يضعهما كلوب خارج الملعب".

وتأتي هذه التصريحات عن مستوى صلاح "المتوسط" أو "العادي" في وقت نشر موقع "ليفربول إيكو"، أن صلاح لا يزال متأثرا بإصابة في الكاحل، تعرض لها بعد عرقلة حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي له، قبل شهر تقريبا.

وكانت الشكوك تحوم حول سبب اختيار كلوب لصلاح، لإخراجه من اللقاء في وقت مبكر نسبيا على غير العادة، حيث لم تتحدث أي تقارير عن وجهة نظر المدرب الألماني بشأن التغيير.