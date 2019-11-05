وكشف هونيس في تصريحات، ليل الاثنين، أن مسؤولي النادي "سيفكرون بهدوء بالطريقة الملائمة لمعالجة هذا الأمر".

وأضاف "أعتقد أنه من الآن حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا ضد دوسلدورف (في 23 نوفمبر بعد فترة التوقف الدولية) خلال 3 أسابيع، سنعرف كيفية حل مسألة المدرب".

ويمثل إبعاد نيكو كوفاتش الإطاحة الأبرز بمدرب لأحد الأندية الشهيرة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية الموسم.

وأعفي الكرواتي، 48 عاما، من منصبه، الأحد، غداة الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من بوندسليغا، وكانت الأسوأ للعملاق البافاري في الدوري المحلي منذ عام 2009.

وتداولت الصحف الألمانية أسماء عدة مطروحة لخلافة الكرواتي الذي كان يقود الفريق في موسمه الثاني، منها مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ، والإيطالي ماسيمليانو أليغري، والبرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي أرسين فينغر، إضافة الى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ورالف رانييك، والمهاجم الدولي السابق الألماني ميروسلاف كلوزه.

وفي حين كان اسم تن هاغ من المطروحين بقوة للمنصب، أكد المدرب الذي أشرف سابقا على الفريق الرديف لبايرن (2013-2015)، أنه سيبقى حتى نهاية الموسم الحالي، على الأقل، مع نادي العاصمة الهولندية.

وقال في مؤتمر صحفي "تجمعني علاقة وثيقة مع فريقي والجميع في أياكس، لذا يمكنني أن أؤكد أنني سأبقى في أياكس هذا الموسم"، مضيفا "بايرن نادٍ كبير استمتعت بعملي هناك. لكن الآن أنا باقٍ مع أياكس".

وأشار بايرن في بيان إعفاء كوفاتش، الى أن مساعده هانز-ديتر فليك (المعروف بـ "هانزي"، سيتولى مهام التدريب بشكل موقت حاليا، لاسيما في المحطتين المهمتين للفريق هذا الأسبوع: استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، واستضافة وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.