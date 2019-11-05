ونشر حارس نادي بورتو البرتغالي صورة لحذاءيه الرياضيين المخصصين لكرة القدم عبر حسابه على "تويتر"، وقد بدت عليهما آثار العشب، مرفقة بتعليق جاء فيه "بقيا في الخزانة لمدة 6 أشهر و3 أيام".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، قام الحارس السابق لريال مدريد بتمارين خفيفة بمفرده لما بين 20 و25 دقيقة، وكان جزءا منها على العشب.

ونشر كاسياس في الأسابيع الماضية سلسلة أنباء متعلقة به عبر حساباته على مواقع التواصل، لاسيما بشأن الخطوات التدريجية التي يقدم عليها و"تحسن" حالته الصحية أملا في العودة إلى الملاعب، مثل القيام بتمارين المشي أو الاستخدام المحدود لآلات في صالة اللياقة البدنية.

وتعرض كاسياس في الأول من مايو لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لفريقه البرتغالي، بورتو، استدعت نقله إلى المستشفى، وأوضح ناديه حينها أن حارس المرمى عانى من انسداد "حاد" في شرايين القلب.

وخضع كاسياس لعملية جراحية طارئة، كشف على إثرها أن مستقبله الكروي غير مضمون.

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012).

نشأ في ريال، وبدأت قصته مع النادي الملكي عام 1990، ثم شق طريقه الى الفريق الأول عام 1999، ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 5 مرات.

وانتقل كاسياس من ريال إلى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وجسد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية، وهو خاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية، ومدد عقده مع بورتو في مارس حتى عام 2020.

ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، وقد أشار اللاعب الى رغبته وإمكانية بقائه مع النادي البرتغالي حتى سن الـ 40.