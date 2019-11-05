ونشر آل الشيخ، مساء الاثنين، صورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهو يرتدي قميص النادي الأحمر، واقفا الى جانب الخطيب ويطبع قبلة على خده، مرفقة بتعليق جاء فيه "زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد الله هو بخير... وتشرفت بعائلته الكريمة".

وتأتي الزيارة بعد تقارير صحفية عن معاناة الخطيب، أحد النجوم التاريخيين للنادي الأهلي والكرة المصرية، من مرض يتطلب علاجا.

ورد الأهلي ببيان عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ (...) والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".

وأضاف البيان أن اللقاء سادته "المحبة والحرص الشديد على التآخي (...) والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء"، وأن الخطيب أعرب عن "امتنانه وتقديره البالغ" للزيارة.

وأشار إلى أن الطرفين اللذين خاضا في "حوار أخوي"، اتفقا على عقد لقاء آخر "عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد".

وتأتي زيارة آل الشيخ بعد سلسلة من الخطوات في الآونة الأخيرة، منها إعلانه في أكتوبر الماضي "سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري"، مضيفا "عفا الله عما سلف".

وشهدت العلاقة بين آل الشيخ والنادي الأهلي مدا وجزرا في الأشهر الماضية، وراوحت بين التقارب والدعم المالي والرئاسة الشرفية وبين التصريحات اللاذعة.