وأوضح المصدر أن ريال مدريد يعاني من "نقص الأهداف"، مضيفا "النادي الملكي يفتقد أهداف رونالدو.. ومنذ رحيله، لا يتكلف بهذه المهمة سوى كريم بنزيمة".

ومنذ أن غادر "الدون" في صيف 2018، لم يتم التوقيع مع أي هداف حقيقي، وهو ما انعكس سلبا على عدد الأهداف المسجلة، خلال الفترة الماضية، في مختلف المسابقات.

وخلال موسم 2008/09، عانى الريال من أسوأ معدل في تحويل الفرص إلى أهداف، وبلغت النسبة آنذاك 11.48، الأمر نفسه ينطبق على هذا الموسم بارتفاع وصل إلى 14.79 في المئة.

وخلال فترة تواجد رونالدو، بلغ الريال معدل 20 في المئة في نسبة تحويل الفرص إلى أهداف، مما يعني أنهم انتقلوا من معدل هدف من أصل 5 محاولات، إلى هدف من أصل 10 محاولات.

كما يحتل النادي الملكي هذا الموسم المركز 22 ضمن قائمة أكثر الفرق الأوروبية تسجيلا للأهداف.

وقالت "ماركا" إن أبناء زين الدين زيدان سجلوا 24 هدفا في 14 مباراة، بمعدل هدف واحد فقط في كل 52 دقيقة.

وقارنت الصحيفة الريال بمانشستر سيتي، الذي يسجل هدفا في كل 29 دقيقة، وهو المعدل نفسه لفريق برشلونة.