وجاء إعلان ليغانيس بعد يوم واحد من خسارة الفريق على أرضه أمام نادي إيبار 2-1، وابتعاده بست نقاط عن هامش الأمان.

ويخلف خافيير أغيري، لويس سمبرانوس، الذي تولى مهام تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، الشهر الماضي.

ويحتل ليغانيس المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط، بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادلين في 12 مباراة.

وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام ريال سوسيداد، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان أغيري لاعبا سابقا، وقام بتدريب أندية أوساسونا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وسرقسطة الإسبانية.

كما تولى تدريب المنتخبات الوطنية في المكسيك ومصر واليابان، وكانت آخر مهامه التدريبية في مصر، التي تولى تدريب منتخبها الوطني حتى يوليو الماضي، قبل أن تتم إقالته عقب خروج منتخب الفراعنة من الدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وفي المكسيك، لعب أغيري لصالح ناديي أمريكا وغوادالاخارا ودرب أتلانتي إف سي وباتشوكا.

ويعد أغيري (60 عاما) واحدا من أكثر من 40 شخصا ينتظرون صدور حكم، في محاكمة التلاعب في نتائج مباراة بين لافانتي وسرقسطة نهاية موسم 2010- 2011 عندما كان أغيري يدرب سرقسطة، وهي تهمة نفاها أغيري.