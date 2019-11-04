وحسب المصدر، فإن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 80 مليون يورو إضافة إلى بيل، للحصول على خدمات النجم صاحب الـ24 عاما.

وأفادت "سكاي سبورتس" أن ممثلي سترلينغ التقوا بالفعل مسؤولي النادي الملكي في وقت سابق، إلا إن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق مرض لكليهما.

وتطور أداء سترلنغ كثيرا في السنوات الأخيرة تحت قيادة جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، علما أنه انتقل إلى فريقه الحالي عام 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي.

وفي المقابل، فشل المدير الفني زين الدين زيدان في الوصول إلى التوليفة الهجومية المناسبة، رغم تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع النجم البلجيكي إيدن هازارد.

ولا تبدو العلاقة بين زيدان وبيل جيدة، حيث كان اللاعب الأعسر على وشك الرحيل عن "سانتياغو بيرنابيو" إلى الدوري الصيني في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح وقتها.