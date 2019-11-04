وخلال لقاء إيفرتون مع توتنهام هوتسبير الذي انتهى بالتعادل 1-1، الأحد، التحم سون هيونغ مين لاعب الفريق اللندني مع غوميز، فيما بدا أن الأخير تعرض لإصابة قاسية في الساق، مما أدى إلى طرد اللاعب الكوري الجنوبي.

وتكشف الصور هول الإصابة، حيث بدا اللاعب البرتغالي يتألم بشدة وهو ملقى على الأرض، بينما ظهرت ساقه اليمنى في وضعية غير طبيعية.

وظهر الذهول على وجه سون بعد ما أدرك حجم الإصابة التي تعرض لها غوميز (26 عاما)، الذي جرى حمله على محفة إلى خارج الملعب عقب فترة تأخير طويلة، كما بدا الذهول أيضا على وجه سيرغ أورييه، الذي حل بديلا مع توتنهام.

وعقب الإصابة مباشرة، نقل غوميز، لاعب برشلونة الإسباني السابق، إلى المستشفى في سيارة إسعاف، ثم أعلن إيفرتون أنه سيخضع لجراحة، الاثنين.

وقال بيان النادي إنه "عقب إخضاع اللاعب للاختبارات، تأكدت إصابته بخلع وكسر في الكاحل الأيمن".

ونقل سينك توسن، لاعب توتنهام الذي شارك بديلا لغوميز وسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، حالة الحزن التي أصابت زملائه بعد الإصابة المروعة، قائلا: "الجمع حزانى. بعد اللاعبين أوشكوا على البكاء. لقد كان مصدوما. عيناه كانتا مفتوحتين على اتساعهما. كان يبكي ويصيح ويصرخ".

وعلق ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون على الأمر قائلا: "لقد كانت لحظة قاسية بالنسبة لنا. نسينا المباراة والنتيجة بعدما حدث لأندري. لاعبونا حزانى. لحظة صعبة لنا في غرفة الملابس وصعبة لأندري".

وأضاف سيلفا: "لكن الروح التي أظهرناها في الملعب كانت ردا طيبا. ما يمكنني أن أخبرك إياه أنه سيلقى كل الدعم اللازم من جانبنا. تعرض لإصابة خطيرة لكنني متأكد بنسبة 100 بالمئة أن أندري سيكون أقوى كلاعب كرة وكرجل، لأنه إنسان رائع ومحترف رائع".

وتابع: "عليّ أن أكون عادلا: بالطبع كان تدخلا قويا (من سون) لكنني على ثقة أنه لم يفعل ذلك بنية سيئة لأندري".