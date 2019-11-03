وبدا بالوتيلي غاضبا وركل الكرة باتجاه المدرجات للتنفيس عن غضبه تجاه تشبيهه بالقرد.

وتوجه زملاء بالوتيلي في الفريق ولاعبو فيرونا لعناقه وإقناعه بالبقاء داخل الملعب، حيث أصدر الحكم تحذيرا كي يتم قراءته عبر مكبرات الصوت في الملعب.

وجرى تأجيل المباراة عدة دقائق مع تقدم فيرونا 1 - 0 قبل استئنافها مجددا.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يجري خلالها إيقاف مباراة في دوري الدرجة الأولى بسبب الهتافات العنصرية، بعد الهتافات التي رددها مشجعو روما ضد نادي نابولي أمس السبت.

وولد بالوتيلي لأبوين مهاجرين من غانا ولعب لصالح المنتخب الإيطالي. وعاد للعب في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد عدة مواسم في فرنسا.

وتقدم فيرونا 2 - 0 قبل أن ينجح بالوتيلي في تسجيل هدف لصالح بريشيا لتنتهي المباراة 2 -1.