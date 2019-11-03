وفي 7دقائق، قلب ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1، السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

واستهل برشلونة التسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل 3 أهداف في 7 دقائق، عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68).

وطرح أحد أنصار ليفانتي سؤالا على محرك البحث "غوغل" مفاده: "ما الذي يمكن القيام به في 7 دقائق؟".

فكانت إجابات غوغل كلها متشابهة، حيث استعرض كل الأخبار والفيديوهات المتعلقة بفوز ليفانتي على "البارسا"، في إشارة إلى الأهداف التي سجلت في وقت قصير.

واستغل "ليفانتي" هذه الإجابات ليسخر من برشلونة، حيث نشرت صفحتا الفريق الرسميتان على "تويتر" و"إنستغرام" صورة تظهر نتائج "غوغل"، وعلقت عليها بالقول "غوغل يجيب على سؤال: ما الذي يمكنك إنجازه في 7 دقائق؟".

ولقيت الصورة تفاعلا طريفا من أنصار "ليفانتي"، فيما كان رد البرشلونيين: "يضحك كثيرا من يضحك أخيرا".

وهذه هي الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، لكنه يظل في الصدارة برصيد 22 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف بملعبه مع ريال بتيس، ويحتل المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط.