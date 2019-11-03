وقال كامبانيا إن باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي، ركز بشكل خاص على نقاط ضعف مارك أندريه تير شتيغن، في الحصص التدريبية التي سبقت اللقاء، مما سمح لمهاجمي الفريق بهز شباك الحارس الألماني 3 مرات.

وأوضح لاعب الوسط صاحب الهدف الأول: "عرفت تحديدا ما يجب عليّ فعله. كنا نشاهد مقاطع فيديو خاصة بأدائه (تير شتيغن). هذا كان في ذهني عندما أحصل على الكرة".

ومن ركلة جزاء في الشوط الأول كان لنجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي السبق في هز الشباك خلال اللقاء المثير، لكن كامبانيا تعادل في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة سريعة عقب قطع الكرة بنصف ملعب برشلونة.

ثم أضاف بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 63، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ووسع نيمانيا رادويا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة.

وهذه هي الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، لكنه يظل في الصدارة برصيد 22 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف بملعبه مع ريال بتيس، ويحتل المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث ولديه 21 نقطة، بعد تعادله 1-1 خارج الديار مع إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة أيضا، فيما صعد ليفانتي، الذي فاز على برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات بملعبه، إلى المركز الثامن ولديه 17 نقطة.