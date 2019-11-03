ووضع المدافع الهولندي البالغ عمره 20 عاما الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني المتواضع، فيما هز بريمر الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لتورينو لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 29 نقطة من 11 مباراة متقدما بنقطة على إنتر ميلان الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بولونيا.

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو قد أحرز هدفين في آخر 15 دقيقة ثانيهما من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب إنتر ميلان تأخره إلى فوز 2-1 على بولونيا.

وحسم اللاعب البلجيكي الفوز بهدفه التاسع هذا الموسم بعدما سقط لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء عقب تدخل من ريتشاردو أورسوليني.

ورغم أن القرار بدا صحيحا شعر بولونيا بالغضب بعدما تجاهل الحكم مطالبه بالحصول على ركلة جزاء في الهجمة السابقة وانتهت المباراة وسط احتجاجات عارمة من صاحب الأرض وجماهيره التي أطلقت صيحات الاستهجان.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر "رد فعل الفريق كان رائعا. استقبلنا هدفا كان يمكن أن يحطمنا لكن اللاعبين أظهروا قوتهم المعنوية.

وأضاف: "كنا نجتهد وما يجعلني سعيدا هو العمل من مجموعة من اللاعبين الطموحين والذين يتعاملون بجدية. اليوم من شاركوا قدموا أداء جيدا للغاية وكلهم يملكون الروح التي تساعد على عدم الاستسلام في المحن وهذا أهم شيء".



وألغى الحكم هدفين لإنتر في الشوط الأول أحدهما بسبب تسلل مارتينيز والآخر لخروج الكرة من الملعب قبل أن يمررها فالنتينو لازارو، في ظهوره الأول في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله قادما من هيرتا برلين، إلى لوكاكو ليضعها في المرمى.



ولم يفز بولونيا على ملعبه على إنتر في 14 مباراة منذ 2002 وبدا أنه سيضع حدا لذلك عندما منحه روبرتو سوريانو تقدما مفاجئا بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 59.



وأهدر لوكاكو فرصة إدراك التعادل بعدما فشل في الوصول إلى تمريرة لازارو العرضية لكنه عوض ذلك قبل ربع ساعة من النهاية إذ تابع الكرة المرتدة من الحارس أوكاش سكوربسكي الذي تصدى لتسديدة ميلان شكرينيار.



ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبولونيا عقب سقوط رودريغو بالاسيو وفي الهجمة التالية تدخل أورسوليني ضد مارتينيز ليحتسبها ركلة جزاء نفذها لوكاكو بنجاح.