وكان ريال مدريد قد رفض الهدية التي قدمها له ليفانتي بعد فوز الأخير على برشلونة المتصدر، إذ كان بإمكان الميرنغي لو فاز على ضيفه ريال بيتيس أن ينفرد بالصدارة بقارق نقطتين عن غريمه الكتالوني.

لكن ريال مدريد اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه مع ريال بيتيس، فيما خسر برشلونة من مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك يتساوى الميرنغي مع البلوغرانا في عدد النقاط بواقع 22 نقطة لكل منهما، فيما حل أتلتيكو مدريد وإشبيلية ثالثا ورابعا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، إذ يملك الفريقان 21 نقطة لكل منهما بعد أن تعادلا بهدف لمثله في وقت سابق.