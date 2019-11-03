ولم يفز بايرن ميونخ، الذي حصد آخر سبعة ألقاب في الدوري، سوى مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري الألماني.



وجاءت الهزيمة الثقيلة في المباراة رقم 500 لتوماس مولر بجميع المسابقات مع بايرن وتزيد التكهنات بشأن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش.



وأجاب كوفاتش عند سؤاله هل ما زال يتمتع بدعم مسؤولي بايرن "لا أعرف. عليكم توجيه السؤال إلى الأشخاص الآخرين.



وأردف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على الفريق. بعد الطرد تحطمت كل خططنا. كنا متأخرين 2-صفر واستحوذنا على الكرة لفترات. لكن بعدما أصبحت النتيجة 3-1 كنا نستحق الهزيمة".



وأضاف مدرب فرانكفورت السابق الذي أغضب جماهير بايرن عندما وصف جماهير منافسه بأنها الأفضل في الدوري "يمكن مشاهدة الأمر مرة أخرى اليوم فعندما نرتكب أخطاء بسيطة تتم معاقبتنا على الفور".

ومنح هدفا فيليب كوستيتش وجبريل سو في الشوط الأول التقدم لصاحب الأرض بعد طرد جيروم بواتنج مدافع بايرن في الدقيقة التاسعة.



وقلص الفريق الضيف الفارق في الدقيقة 37 عبر هدافه روبرت ليفاندوفسكي الذي هز الشباك مرة واحدة على الأقل في أول عشر مباريات من الدوري هذا الموسم.



ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 14 هدفا لكن ديفيد أبراهام أعاد تقدم أينتراخت بفارق هدفين في الدقيقة 49.



وجعل مارتن هينترجر النتيجة 4-1 بضربة رأس قبل أن يكمل جونسالو باسينسيا يوما سيئا لبايرن ويزيد الضغط على مدربه نيكو كوفاتش قبل مواجهة بروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.



وعزز مونشنجلادباخ، الذي يملك 22 نقطة، صدارته بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تغلب 3-صفر على ضيفه فولفسبورج لينهي سجله منافسه الخالي من الهزيمة.



وأحرز ماركوس تورام هدف الفوز لمونشنجلادباخ بعدما ألغى كيفن فولاند مهاجم ليفركوزن تقدم أوسكار فيندت للفريق الضيف إذ جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول.



وسحق رازن بال شبورت لايبزيج ضيفه ماينتس 8-صفر ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بايرن.



ولم تصل أول مواجهة قمة بين أونيون برلين الوافد الجديد وضيفه هيرتا برلين في الدوري لمستوى التوقعات لكنها شهدت إثارة قرب النهاية عندما خطف صاحب الأرض الفوز عبر سيباستيان بولتر من ركلة جزاء في الدقيقة 90.



وتوقفت المباراة لعدة دقائق في الشوط الثاني بسبب إلقاء الألعاب النارية على ملعب أونيون.



وكانت آخر مواجهة بين فريقين من برلين في الدوري في موسم 1976-1977 عندما لعب هيرتا ضد تنس بروسيا برلين.