واستهل برشلونة، التسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68).

وحقق ليفانتي فوزه الثاني تواليا والخامس، هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن، وأسدى خدمة لريال مدريد بإيقافه الانتصارات المتتالية للنادي الكاتالوني عند خمسة، حيث بات بإمكان النادي الملكي انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي في حال فوزه على ضيفه ريال بيتيس لاحقا.

وهذه الخسارة هي الثالثة لبرشلونة، هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 22 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز اشبيلية أو أتلتيكو مدريد في قمتهما المقررة لاحقا، وغرناطة على ضيفه ريال سوسييداد الأحد في ختام المرحلة.

وعلق لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، على الخسارة قائلا "حققنا ال،صعب وهو التقدم في النتيجة، لكن في الشوط الثاني كانت لديهم هجمات متتالية وسجلوا الأهداف وباتت مهمتنا مستحيلة".

وجاءت خسارة النادي الكاتالوني قبل استضافة سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.