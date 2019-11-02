وفازت الشربيني، المصنفة رابعة عالميا، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت عند سفح أهرامات الجيزة، على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة أولى، بثلاثة أشواط لشوط (11-4، 9-11، 11-5 و11-6).

وهو اللقب الرابع للشربيني في بطولة العالم والثاني تواليا، علما بأنها أصبحت لدى تتويجها للمرة الأولى قبل نحو 4 أعوام، أصغر لاعبة تنال اللقب العالمي عن عمر 20 عاما.

وتعد الشربيني من أبرز لاعبات السكواش في جيلها، ودليلا إضافيا على الهيمنة المصرية على هذه اللعبة لدى الرجال والسيدات.

وتحتل اللاعبات المصريات المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي (الوليلي ونور جوهر ونور الطيب والشربيني)، ويتكرر السيناريو ذاته لدى الرجال مع علي فرج ومحمد الشربجي وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد على التوالي.