وحقق ديجون نتيجة غير مسبوقة أمام باريس سان جرمان، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له في تاريخه على كتيبة حديقة الأمراء بالدوري الفرنسي.

وتقدم كيليان مبابي للضيوف في الدقيقة 19، ورد ديجون بثنائية لمنير شويار وجوندير كاديز بالدقيقتين 45+6 و47.

وتعطل قطار انتصارات سان جرمان بخسارته الثالثة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في الصدارة، بينما رفع ديجون رصيده إلى 12 نقطة، ليترك قاع الجدول، ويقفز للمركز 18.