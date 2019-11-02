وأوضح فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أحب الحديث عن لاعبين ثابتين وغير ثابتين. وفي المباراة الماضية قمت ببعض التغييرات، وغريزمان يلعب باستمرار وسيظل كذلك إذا كان يفي بالتوقعات".

وعن المباراة، قال فالفيردي: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء".

وأضاف: "نعتزم المضي قدما، فنحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير".

وتابع: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائما تريد الاستمرار في الصدارة، ولدى برشلونة مباريات صعبة مثل مواجهة السبت ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال حيث نلعب كثيرا".

وبسؤاله عن تصريحات بيكيه حول عرض اللاعبين لإعادة صياغة عقودهم من أجل ضم نيمار، أجاب: "لم أكن أعلم، ولم أقترح تقليل راتبي، سواء حين رحل أو عند تواجد فرصة لعودته".

وحول علاقة بيكيه بكأس ديفيز للتنس، أضاف: "لا أعتقد أنه شيء جديد بالنسبة له، لذلك لن أقلق في وقت مبكر، وإذا كان ذلك يُؤثر على مستواه فسوف أشعر بالقلق".