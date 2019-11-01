ولم يظهر اللاعب الصربي، الذي سيفقد مكانه بالتصنيف العالمي لصالح رفائيل نادال الاثنين، أي تأثر بنزلة البرد التي أزعجته في أول دورين بالبطولة، وقدم أداء رائعا ليحسم المواجهة في أقل من ساعة.

وسيلتقي في المربع الذهبي مع البلغاري جريجور ديميتروف الذي واصل مسيرته الجيدة بالفوز على التشيلي كريستيان جارين 6-2 و7-5.

وحسم "جوكو" الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، المجموعة الأولى سريعا وكاد يلقن تيتيباس المصنف السابع درسا قاسيا حين نال ثلاث نقاط لحسم المجموعة عندما تقدم 5- 0.

وأنقذ تيتيباس الفرص لكنه خسر المجموعة بعد تسديد بعض الضربات السيئة.

وكسر جوكوفيتش الإرسال سريعا في المجموعة الثانية، ولم يتراجع ليثأر من هزيمته أمام اللاعب اليوناني في دور الثمانية ببطولة شنغهاي للأساتذة هذا العام.

وفي وقت سابق نجح ديميتروف، الذي تعثر منذ خسارته في الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي، في تجاوز اهتزاز في المستوى بالمجموعة الثانية ليتأهل لقبل النهائي.

وحقق اللاعب البلغاري انطلاقة سريعة وكسر إرسال جارين في أول شوط ثم كسر الإرسال مجددا في الشوط الثامن ليصيب جارين، الذي لعب لأول مرة في دور الثمانية ببطولة للأساتذة، بالتوتر.

وفي المجموعة الثانية تقدم ديميتروف 2-0 لكن جارين رد وكسر إرسال منافسه لأول مرة لتصبح النتيجة 2-2 قبل أن يعاود الكرة مجددا ويكسر إرسال ديميتروف (28 عاما) ليتقدم جارين 5-4.

لكن ديميتروف بادر بالرد سريعا وكسر إرسال منافسه في الشوط التالي مباشرة قبل أن ينتزع الفوز في أول نقطة لحسم اللقاء.

وفي وقت لاحق سيخوض الفرنسي جايل مونفيس مواجهة من أجل حجز المكان الأخير المتبقي في البطولة الختامية لموسم الرجال إذا نجح في التغلب على الكندي دينيس شابوفالوف.

أما إذا اخفق في الفوز فإن الإيطالي ماتيو بريتيني، الذي خرجمن الدور الثاني في البطولة، سيكمل عدد اللاعبين في البطولة التي ستقام في لندن في الفترة من 10 وحتى 17 نوفمبر.

وسيلتقي الإسباني نادال مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا المفضل لدى الجماهير المحلية في آخر مباريات اليوم.