ففي المباراة الأولى، تقدم الأهلي بهدفي عبدالفتاح عسيري (13) والسوري عمر السومة (37) وقلص الاتحاد الفارق بهدف زياد الصحفي (71) .

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة وصعد للمركز الثاني، بينما بقي الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

ورغم البداية الهادئة للشوط الأول، استطاع الأهلي أخذ الأسبقية عندما واجه عسيري المرمى ولعب الكرة على يسار حارس الاتحاد فواز القرني (13).

ومن هجمة منسقة أضاف الأهلي هدفه الثاني، حيث تلقى السومة كرة عرضية لعبها مباشرة على يمين القرني (37).

ولاحت فرصة للاتحاد لتقليص الفارق ولكن رأسية البرازيلي رومارينيو داسيلفا اعتلت العارضة (44).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الاتحاد وأضاع هدفاً محققاً عندما تهيأت الكرة على طبق من ذهب أمام رومارينيو، ولكنه لعبها سهلة في أحضان محمد العويس (55).

وواصل رومارينيو مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها قوية فوق العارضة (59).

وبعد عدة محاولات نجح الاتحاد في تقليص الفارق عندما ارتقى المدافع زياد الصحفي لكرة عرضية ولعبها داخل المرمى (71).

الهلال السعودي

وانتزع الهلال تعادلا في الرمق الأخير من الفتح عندما أدرك له مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميس التعادل 3-3 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة كرا وفرا كبيرين، فتقدم الفتح بهدف للمغربي مروان سعدان (8) ورد الهلال بهدفين لصالح الشهري (22) والبرازيلي كارلوس ادواردو (34).

وحمي وطيس اللعبة في الدقائق الاخيرة من المباراة عندما سجل الهولندي ميتشيل فريدي هدفين سريعين (87 و88) ليتقدم الفتح 3-2، لكن الفرنسي بافيتيمبي غوميس انقذ الهلال من الخسارة بتسجيله هدف التعادل والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبهذا النتيجة حافظ الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.